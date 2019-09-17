Кокорин и Мамаев вышли из колонии по условно-досрочному освобождению

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по условно-досрочному освобождению. Хотя изначально Александр должен был сидеть до 7 декабря, а Павел до 6 ноября. Вместе с ними освободился и младший брат Кокорина Кирилл. Всех троих на машине забирал отчим братьев Кокориных. А вот супруги игроков так и не появились. Футболисты от комментариев прессе отказались, а отчим наехал колесами автомобиля на ноги одного из журналистов. В результате возбуждено административное дело. Отметим, по словам юриста, 16 сентября Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом", а у Мамаева все еще действует договор с "Краснодаром".



