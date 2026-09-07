Количество погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до 11

Число жертв схода лавины в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до 11. Шесть человек пострадали, еще шестерых ищут. Всего в группе было 33 альпиниста, 10 спустились самостоятельно.

Поисковая операция на месте катастрофы на склоне Мижирги в Безенгийском ущелье продолжается в экстремальных условиях из-за ураганного ветра, сложного рельефа и угрозы повторных лавин. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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