Количество танкеров в Ормузском проливе практически вернулось к прежним показателям

Иран, как сообщается, посетили катарские посредники, и персы пообещали подготовить список своих условий, выполнение которых необходимо для восстановления работы Ормузского пролива.

Между тем, по данным агентства Bloomberg, интенсивность перевозок через пролив быстро возвращается к довоенным показателям и уже составляет 70-80 % от февральского уровня.

Ирак уже разработал и вовсю использует алгоритм, который позволяет ему вывозить свою нефть: танкеры подгоняются к берегам Омана, где происходит перекачка содержимого в танкеры покупателя. Соединенные Штаты также научились проводить корабли своих клиентов через Ормуз: суда идут с выключенными транспондерами и жмутся к берегам того же Омана. При этом товар, в частности нефть, резко дорожает из-за процедур, связанных с обеспечением безопасности.

Соединенные Штаты ввели против Ирана максимально жесткую торговую блокаду, но эффекта это пока не принесло. Если верить утечкам из Белого дома, Трампу на стол вновь легли планы наземной операции против персов, однако он пока не склонен давать старт новой авантюре.