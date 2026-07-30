Количество жертв землетрясения в Японии достигло 34 человек

Землетрясение в Японии, произошедшее 28 июля стало одним из самых мощных в стране за последние годы. Магнитуда подземных толчков достигла 7,1 балла. Число жертв выросло до 34 человек, еще более 400 получили ранения.

Основной удар стихии пришелся на префектуру Кумамото. В городе Касима произошло частичное обрушение и взрыв газа в крупном торговом центре, под завалами до сих пор ищут людей.

К ликвидации последствий ЧП привлечена армия. Спасательные работы осложняет аномальная жара в 35 градусов. Без электричества остаются десятки тысяч домов.