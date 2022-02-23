Количество переселенцев из Донбасса, которые въехали на территорию России, превысило 93,5 тыс. человек

В Донбассе продолжаются обстрелы. По сообщениям представительства самопровозглашенной ЛНР, всего за сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня 114 раз. При обстрелах ВСУ использовали и тяжелое вооружение. В Луганске прогремел мощный взрыв в районе троллейбусного депо. Власти региона назвали это терактом. На месте происшествия продолжают работать правоохранители.



Информации о пострадавших пока не поступало. Обстреляли также населенный пункт Спартак в ДНРи северную окраину Донецка. Количество вынужденных переселенцев из Донбасса, которые въехали на территорию России, уже превысило 93 с половиной тысячи человек.