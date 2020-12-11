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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 миллионов
Надежды французов встретить Рождество без ограничений не оправдались. В стране с 15 декабря вводят комендантский час, который не отменят даже в новогоднюю ночь. И начинаться он будет в 20:00. Взамен власти снимают запрет на передвижения по стране. Также решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров.
Швейцария с понедельника вводит обязательную изоляцию для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражения COVID-19. При этом в самой стране открылись рестораны в большинстве кантонов: запрет на работу этих заведений был снят из-за их возможного банкротства.
Правительство Эстонии приняло решение ввести жесткий карантин уже в понедельник. Будут закрыты общеобразовательные школы. На востоке страны перестанут работать увеселительные заведения и предприятия общественного питания. Закроются кинотеатры, театры, концертные залы. "Только общие усилия позволят нам справиться с эпидемией" - с таким призывом выступил премьер-министр Ратас.
А в Германии идет речь о том, чтобы закрыть все магазины до средины января, и на столько же продлить школьные каникулы. В стране зафиксирован суточный рекорд заражений - более 23,5 тысяч случаев.
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