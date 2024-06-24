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Количество погибших из-за терактов в Дагестане возросло до 19 человек
Количество погибших из-за терактов в Дагестане возросло до 19 человек, из них 15 - полицейские. Об этом сообщает Следственный комитет России. В ведомстве также отметили, что ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Уголовное дело заведено по статьям о теракте, незаконном хранении оружия, и о хищении оружия. Ранее сообщалось, что террористами оказались жители одного из дагестанских райцентров: трое из них принадлежали к одной семье. Судя по всему, это были исламисты. Накануне вечером вооруженные бандиты напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Преступники пытались бежать, но их блокировал спецназ. Часть боевиков удалось задержать. В ходе боестолкновений пострадали не менее 34 человек.
После теракта поступило 13 сотрудников полиции и трое гражданских. Ожидают оперативного вмешательства. Все ранения пулевые и осколочные.
Скорбит сегодня и Крым. Накануне по Севастополю удар нанесли украинские военные: 5 ракет ATACMS были снабжены кассетными боеголовками, что подчеркивает террористический характер атаки. Удар пришелся и по одному из городских пляжей. Погибли трое детей и двое взрослых. Всего пострадало около 150 человек, из которых 27 были несовершеннолетними. В память о жертвах теракта в городе появились стихийные мемориалы, люди несут цветы, игрушки, зажигают свечи.
Теракты в Севастополе и Дагестане - это звенья одной цепи, такое заявление сделал глава Ингушетии. По словам Махмуда-Али Калиматова, враги пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. С этим мнением согласны и многие эксперты. Так, на фоне успешных и плодотворных визитов российского лидера в КНДР и Вьетнам, Запад нагнетает ситуацию. А в посольстве Беларуси в России уверены, что эскалацию следует рассматривать как ответ противника на недавние мирные предложения президента Путина.
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