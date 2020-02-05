3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Количество погибших при сходе лавин в турецком районе Бахчисарай увеличилось до 33
Количество погибших при сходе снежных лавин в турецком районе Бахчисарай увеличилось до 33 человек. Пострадавших - свыше 50. Первая лавина сошла накануне вечером на автомобильное шоссе. В результате погибли пять человек, еще двое пропали без вести. На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые попали под новый обвал снега. Власти опасаются, что число жертв может вырасти. Работы на месте ЧП продолжаются.
(дополнено из Telegram-каналаATN_NEWS)
Число погибших увеличилось до 38, еще 53 пострадали, сообщают экстренные службы Турции. Первая лавина накрыла дорогу, спасатели начали вытаскивать оказавшихся под снегом людей. Спустя несколько часов в этом же месте сошла вторая лавина.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что по-прежнему много людей остаются в снежной ловушке. Спасательные работы продолжаются.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов