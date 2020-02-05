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Количество погибших при сходе лавин в турецком районе Бахчисарай увеличилось до 33

Количество погибших при сходе снежных лавин в турецком районе Бахчисарай увеличилось до 33 человек. Пострадавших - свыше 50. Первая лавина сошла накануне вечером на автомобильное шоссе. В результате погибли пять человек, еще двое пропали без вести. На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые попали под новый обвал снега. Власти опасаются, что число жертв может вырасти. Работы на месте ЧП продолжаются.

(дополнено из Telegram-каналаATN_NEWS)

Число погибших увеличилось до 38, еще 53 пострадали, сообщают экстренные службы Турции. Первая лавина накрыла дорогу, спасатели начали вытаскивать оказавшихся под снегом людей. Спустя несколько часов в этом же месте сошла вторая лавина.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что по-прежнему много людей остаются в снежной ловушке. Спасательные работы продолжаются.



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