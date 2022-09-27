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Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 17, среди них 11 детей

Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 17. Среди них 11 детей. Ранены еще 24. Накануне огонь по детям и учителям в учебном заведении открыл его бывший ученик - 34-летний Артем Казанцев. Известно, что нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения". Стрелок покончил с собой в одном из школьных помещений.

В Удмуртии - траур по погибшим. Работает служба психологической поддержки родственникам и близким.

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