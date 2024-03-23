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Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 143 человек
По последним данным, количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" - 143 человека, пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, по информации ФСБ, 11 человек были задержаны, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле". Об этом доложили Владимиру Путину.
ФСБ также заявила, что теракт в "Крокус Сити Холле" был хорошо спланирован, идет работа по выявлению всех деталей произошедшего. Оружие, которое использовали террористы, было заранее спрятано в укромном месте, сообщили в ФСБ.
Как следует из видео допроса одного из задержанных по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле", он прилетел из Турции 4 марта. На опубликованных кадрах мужчина называет свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения - 17 сентября 1998 года.
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