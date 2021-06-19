Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 18

В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек

49 из них - дети. Расселили в гостиницы и санатории.

Одна женщина пропала без вести, ведутся поиски.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквалам.



Размытые пляжи Ялты.





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