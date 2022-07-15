Количество убийств за первое полугодие в Лос-Анджелесе подскочило на 39 %

Мегаполисы США ставят рекорды по числу насильственных преступлений. В Лос-Анджелесе количество убийств за первое полугодие 2022-го подскочило на 39 процентов в сравнении с 2019-м. Лидирующие строчки в антирейтинге безопасности также занимают Милуоки, Вашингтон, Атланта и Балтимор. Среди причин выросшего криминала называют "либерализацию" полицейской системы после погромов БЛМ. Когда многие преступники избежали наказания только из-за боязни полицейских быть обвиненными в расизме. В целом же уровень насилия может сравниться с показателями 30-летней давности. Экономический кризис, по оценкам экспертов, ситуацию лишь ухудшит.