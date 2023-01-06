Количество уволившихся с военной службы в Германии выросло почти в пять раз

В Германии количество военных, которые уволились с контрактной службы после начала украинского конфликта, увеличилось почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом, передает БелТА соссылкой на RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"В 2021 году Федеральное управление по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году - 951 заявление", - рассказал представитель ведомства. Кроме того, как заявил пресс-секретарь Федерального управления кадров Вооруженных сил Германии, "фактическое количество претендентов на военную службу в бундесвере сокращается с начала 2022 года".

Причинами увольнения со службы многие военнослужащие называют военные действия в Украине и возможную эскалацию. По их словам, при заключении контракта они не ожидали военного противостояния.

С 2011 года в Германии отменена всеобщая воинская обязанность.