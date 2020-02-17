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Количество выздоровевших от коронавируса в Китае приближается к 11 тысячам
Число смертельных случаев от коронавируса продолжает снижаться: на протяжении четырех дней количество жертв идет на спад. На сегодня власти Китая подтвердили около 70 с половиной тысяч случаев заражения, из числа инфицированных умерли 1770. А количество выздоровевших приближается к 11 тысячам человек. В Китае уже запустили производство первого лекарства от коронавируса. Препарат получил официальное одобрение властей. Также в Пекине планируют за 6 дней построить фабрику по производству медицинских масок. Она будет выпускать 250 тысяч изделий в день.
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