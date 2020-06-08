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Количество зараженных COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 7 миллионов
Количество зараженных COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 7 миллионов. Число победивших болезнь приближается к трем с половиной миллионам человек.
Новая Зеландия победила COVID-19
В Новой Зеландии вообще не осталось ни одного пациента с коронавирусом. После шестнадцати дней без тревожных случаев правительство страны отменило все карантинные ограничения. Пока, правда, за исключением закрытия границ.
В Японии за сутки не зафиксировано ни одного смертельного случая
В Японии за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 впервые за 3 месяца.
К слову, Токио не вводил жестких ограничений в стране и даже не проводил массового тестирования. А власти Туниса с сегодняшнего дня отменяют комендантский час, введенный в стране с 18 марта. Там выздоровели 90 % всех заболевших. Тем не менее, ВОЗ призывает страны продолжать активное наблюдение за ситуацией.
О своем выздоровлении после COVID-19 сегодня объявил премьер-министр Армении
Повторные тесты у Никола Пашиняна и членов его семьи показали отрицательный результат, сообщил он в Facebook. Наличие вируса подтвердили 1 июня, при этом заболевание у Пашиняна никак не проявилось, он продолжал удаленно работать.
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