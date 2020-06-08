Количество зараженных COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 7 миллионов. Число победивших болезнь приближается к трем с половиной миллионам человек.



Новая Зеландия победила COVID-19

В Новой Зеландии вообще не осталось ни одного пациента с коронавирусом. После шестнадцати дней без тревожных случаев правительство страны отменило все карантинные ограничения. Пока, правда, за исключением закрытия границ.





В Японии за сутки не зафиксировано ни одного смертельного случая

В Японии за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 впервые за 3 месяца.

К слову, Токио не вводил жестких ограничений в стране и даже не проводил массового тестирования. А власти Туниса с сегодняшнего дня отменяют комендантский час, введенный в стране с 18 марта. Там выздоровели 90 % всех заболевших. Тем не менее, ВОЗ призывает страны продолжать активное наблюдение за ситуацией.

О своем выздоровлении после COVID-19 сегодня объявил премьер-министр Армении