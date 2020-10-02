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Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 34 миллиона человек

На первом месте по числу случаев по-прежнему США. Заразился даже президент Дональд Трамп и его супруга Мелания. Пара вынужденно ушла на двухнедельный карантин. Тем временем в мире побит рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки: накануне от вируса погибли почти 9 тысяч человек. Страны продолжают предпринимать меры по нераспространению заболевания. Во Франции в 10 городах действует запрет на проведение развлекательных мероприятий. Сокращается время работы общественных мест. В Венгрии и Великобритании продолжают ограничивать въезд в страну.

На фоне растущих показателей заболеваний COVID в Израиле вновь проходят протесты. Недовольство не только экономической ситуацией, но и жесткими ограничительными мерами. Акции закончились стычками с полицией.

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