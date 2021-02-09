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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 107 миллионов человек

Европа осторожно снимает ограничения

На фоне стабилизации эпидситуации некоторые страны осторожно начинают снимать ограничения. В Италии желающие вновь смогут увидеть знаменитую фреску Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря".

С соблюдением противоэпидемических мер для посетителей открываются и зоопарки в Австрии. Заведения распахнули свои двери для обычных людей впервые за год.

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