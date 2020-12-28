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Количество зараженных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 81 миллион

COVID-ограничения в Чехии

К слову, прививочная кампания не освобождает жителей Евросоюза от ограничений, введенных правительством. В Чехии после рождества вернули пятый, самый высокий уровень противоэпидемической защиты. Закрыты магазины, на улице можно будет собираться не более двух человек. Придется приостановить работу и горнолыжных курортов.

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