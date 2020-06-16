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Количество зарядных станций для электромобилей за 2019 год выросло на 60 %

Это данные отчета Международного энергетического агентства. Лидером по числу электрозаправок стал Китай. На долю Поднебесной приходится около 60 % от общего числа зарядок в мире. Рост инфраструктуры аналитики связывают с ожидаемым бумом продаж. Между тем чаще всего электромобили заряжают дома или на работе. С учетом тенденции Германия решила выделить полмиллиарда евро на поддержку развертывания частных электрозарядных станций. Их в мире сегодня насчитывается 6,5 миллиона.

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