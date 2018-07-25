Количество жертв лесных пожаров в Греции возрастает

Количество жертв лесных пожаров в Греции возросло до 74. Среди погибших много детей. Еще более 200 человек пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Впрочем, спасателям с большего удалось взять ситуацию под контроль, огонь продолжают тушить с воздуха. Местные власти утверждают, что со вчерашнего дня ситуация значительно улучшилась. К слову, в борьбе с огнем грекам помогают Италия, Германия, Франция, Кипр, Португалия и ряд других стран.