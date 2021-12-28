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Коллапс энергетической системы ждет Великобританию
Великобританию ждет ухудшение экономической ситуации из-за цен на газ, сравнимое с финансовым кризисом 2008 года. Об этом сообщает британская газета "Телеграф" по итогам опроса топ-менеджеров энергетических компаний и правительственных чиновников. В частности, издание ссылается на Стефена Фицпатрика - главу одного из крупнейших поставщиков энергии в стране. Он сравнил текущее положение дел с периодом, который предшествовал коллапсу фирмы "Леман Бразерс".
Топ-менеджер предрек рынку британской энергетики фиаско, а также обвинил власти страны в слишком медленном поиске подходящих решений для выхода из тупика. Окончание кризиса, по мнению главы энергетической компании, наступит нескоро.
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