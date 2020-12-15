Коллегия выборщиков назвала Президентом США Джо Байдена

Когда в Минске была глубокая ночь, в Соединенных Штатах завершилось голосование коллегии выборщиков. Неожиданностей не случилось: Байден получил 306 голосов, Трамп - 232. Не было на сей раз так называемых недобросовестных выборщиков, то есть, тех, кто проголосовал иначе, нежели ему велели избиратели штата, который он представляет. Джо Байден уже призвал соперника смириться и признать итоги выборов: Трамп, однако, настаивает, что результаты голосования сфальсифицированы, а потому намерен и далее добиваться их отмены. Протоколы голосования выборщиков подлежат сертификации парламентом: эта процедура назначена на 6 января. Инаугурация нового президента состоится 20 января: до этой даты у Трампа остаются призрачные шансы как-то повлиять на итоги голосования.