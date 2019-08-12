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Колумбия буквально расцвела! В Медельине прошел ежегодный праздник цветов

На торжество съехались флористы из разных уголков страны, которые привезли с собой уникальные композиции. Кульминация фестиваля - шествие носильщиков цветов. Они на специальных стульях, закрепленных на спине, пронесли огромные венки и букеты.

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