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Колумбия направит своих военных инструкторов в Европу

Некоторые страны взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных. Специалистов для обучения в одну из европейских стран НАТО намерена направить Колумбия.

11 военных инженеров подготовят украинских солдат к военному разминированию. Ранее Джо Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО.

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