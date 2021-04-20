Колумбия вводит жесткие ограничения в связи с критическим ростом заболевших COVID-19

Критический рост заболевших коронавирусом вынуждает Колумбию пойти на серьезные меры. В Боготе на три дня, начиная с пятницы, вводят тотальный локдаун. Гражданам запрещено передвигаться по городу. Выйти на улицу можно только в исключительном случае, например, за медицинской помощью. Кроме того, с сегодняшнего дня в стране начинает действовать комендантский час с 8 вечера и до 4 утра. Будут приняты дополнительные меры, если заполняемость отделений интенсивной терапии превысит 90 %. Сейчас этот показатель - чуть более 84 %.

