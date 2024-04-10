Команда Зеленского бежит, а депутаты не хотят голосовать. В Украине кризис?

Депутаты не хотят голосовать, не приходят в зал. Часть из них написала заявление о сложении мандатов. Зеленского толкают к тому, чтобы он был вынужден организовать "коалицию национального спасения", я цитирую, как там говорят, и поделился властью со своей оппозицией. В принципе Запад и американцы давно к этому подводят. Он подвесил себя, сегодня он полностью зависит от США. Стоит любому европейскому лидеру вдруг по какому-либо вопросу обратиться не к президенту, а к главе, например, Верховной рады как к руководителю государства, это будет скандал. Это будет просто обвал Зеленского, все начнет валится из рук, его команды перестанут выполнять.

Олег Царев