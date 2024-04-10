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Команда Зеленского бежит, а депутаты не хотят голосовать. В Украине кризис?
После окончания полномочий Владимира Зеленского как президента часть экспертов прогнозировала начало политического кризиса. Начался ли он уже, рассказал украинский политик Олег Царев в проекте "Тренды".
Как сказал эксперт, в Конституции Украины прописано, что президент избирается прямыми всенародными выборами на пять лет. Эти пять лет с момента инаугурации истекают 21 мая. "31 марта должен был быть 1-й тур президентских выборов. Сейчас в Украине сложилась уникальная ситуация, когда выборов нет, Верховная рада приняла закон, который очевидно противоречит Конституции, где не предусмотрена возможность отложить президентские выборы, - отметил политолог. - И что сказать, конечно, это кризис. Он уже начался. Начался парламентский кризис".
Депутаты не хотят голосовать, не приходят в зал. Часть из них написала заявление о сложении мандатов. Зеленского толкают к тому, чтобы он был вынужден организовать "коалицию национального спасения", я цитирую, как там говорят, и поделился властью со своей оппозицией. В принципе Запад и американцы давно к этому подводят. Он подвесил себя, сегодня он полностью зависит от США. Стоит любому европейскому лидеру вдруг по какому-либо вопросу обратиться не к президенту, а к главе, например, Верховной рады как к руководителю государства, это будет скандал. Это будет просто обвал Зеленского, все начнет валится из рук, его команды перестанут выполнять.
Политик также отметил, что в Конституции есть полномочия исключительно президента. "Даже если, согласно принципу непрерывности власти, исполняющий обязанности сидит дольше, он много чего делать не может, в том числе кадровые назначения. Поэтому кадрами Зеленский занимается сейчас, до 21 мая" - сказал Олег Царев.
Он обратил внимание на то, что часть команды Зеленского бежит. Сам же актер политологу напоминает водителя автобуса, который на полной скорости едет в бетонную стену: "Сзади пассажиры. Водитель автобуса рассчитывает выскочить перед бетонной стеной. А пассажиры - жители Украины - могут и не выскочить. Депутаты, чиновники пытаются отвязаться, откреститься от Зеленского. Поэтому такие как Сергей Шефир, уезжают, считают, что ничего хорошего не будет. Война - плохо, окончание войны - вообще будет катастрофа. Вернутся фронтовики - работы нет, экономика не работает".
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