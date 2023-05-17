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Командировку Зеленского в Европу высмеяли - посол Украины требует извинений от французского телеканала

Цирковые гастроли по Европе. Посол Украины во Франции требует извинений от французского телеканала за высказывание в отношении президента Украины. Вадим Омельченко опубликовал фрагмент из эфира, в котором ведущая заявила, что Зеленский посетил Елисейский дворец "со своим шапито". После в программе обыграли анонс "турне Зеленского" и его встреч с европейскими политиками как рекламное объявление циркового выступления.

Украинский посол возмущенно прокомментировал действия сотрудников телеканала. "Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

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