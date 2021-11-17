Командование ВС США заявило об очередных "рутинных" полетах вдоль польско-белорусской границы

Утром - разжигание конфликта, вечером - дислокация войск. Обычный день по-американски. Командование ВС США заявило об очередных, как они это называют, "рутинных" полетах вдоль польско-белорусской границы.

В ставшей обыденной операции участвовали все самолеты по всему региону. Действительно, подумаешь, у границ суверенного государства разворачивают танки и военную авиацию. Хотя для стран, разбомбивших Ирак, Ливию, Афганистан, это уже действительно стало рутиной.