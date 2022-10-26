Командующий ВС Литвы призвал не отправлять в Украину имеющееся в распоряжении страны оружие

На фоне растущих экономических и военных запросов Украины их западные коллеги решили поубавить пыл официального Киева.



Командующий ВС Литвы призвал не отправлять в Украину имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы и системы ПВО! Выступая на заседании Государственного совета по обороне, Вальдемарас Рупшис отметил,что передача Киеву оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере".



А бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант заявил: "У Штатов недостаточно средств для воздушной защиты всей Европы и сегодня попросту нет систем, которые можно было бы передать Украине". Что ж. Пора Киеву принять истину, что заграница уже скоро может и не помочь.



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