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Командующий ВВС Израиля направляется в Москву для обсуждения ситуации со сбитым российским самолетом

Делегация во главе с генералом Амикамом Норкиным сегодня планирует представить результаты расследования.

Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в понедельник. Погибли 15 российских солдат. Президент Сирии Башар Асад обвинил в инциденте Израиль. В Тель-Авиве ответственность возложили на Сирию. 

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