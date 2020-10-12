Комендантский час и блок-посты на въездах и выездах в Бишкеке сохранятся еще 10 дней

Сегодня ровно неделя, как в столице Кыргызстана сторонники оппозиции устроили массовые беспорядки после парламентских выборов. Одни хотели власть в стране, другие - чужой бизнес, а третьи - технику из кабинетов чиновников и магазинов. В уличных стычках с милицией было более тысячи раненых. Проигравшие на выборах партии создали сразу три координационных совета. Назначен был и новый премьер-министр, хотя юристы уже утверждают, что избрание незаконно из-за отсутствия кворума. Всего за неделю в Кыргызстане сменился руководитель Генпрокуратуры, дважды - в МВД. Теперь страна - в ожидании повторных парламентских выборов.