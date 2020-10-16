Комендантский час обойдется Франции в миллиард евро

Бюджет Франции трещит по швам. Министр финансов страны объявил, что комендантский час, который вводят завтра в крупнейших городах, обойдется в миллиард евро. Причем речь идет лишь о расходах на поддержку пострадавших отраслей. Собственные убытки ресторанов, кафе, театров окажутся намного больше этого миллиарда. Комендантский час в Париже установлен на четыре недели и будет действовать с 9 вечера до 6 утра. Если такой “запрет” придется ввести по всей стране, то меры бюджетной поддержки для пострадавших сфер вырастут до 20 миллиардов.