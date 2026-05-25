Комичная ситуация: Киев будет учить Латвию защищаться от дронов ВСУ

В Латвии завершена операция по поиску обломков дрона, который вторгся в воздушное пространство страны 23 мая.



БПЛА упал в озеро Дридзис, где и сдетонировал. Найденные части изучат эксперты. Пока официально латвийская сторона не заявляла о принадлежности дрона. Глава вооруженных сил Латвии уже отчитался в поставке армии новых радаров для обнаружения дронов.



Ситуация комичная. Пуданс заявил, что оборудование было выбрано с учетом рекомендаций украинских военных, более того, системы аналогичны тем, которые применяют ВСУ. Иными словами, Латвия будет защищаться украинскими методами от украинских дронов.



Инцидент не мог не сказаться на туротрасли. Например, в восточной части страны отменены примерно 60 % бронирований.