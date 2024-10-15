Комитет Европарламента одобрил кредит Украине на сумму 35 млрд евро за счет доходов от активов РФ

Комитет Европарламента по международной торговле поддержал решение о выделении Украине кредита на сумму 35 млрд долларов, погашение которого будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов.

Официально утвердить инициативу евродепутатам предстоит 22 октября на пленарной сессии. Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву 50 миллиардов.

С другой стороны, главы МИД ЕС вновь не смогли достигнуть договоренности о разблокировке средств Европейского фонда мира для поставок оружия Украине. Речь идет о сумме в 6,6 млрд евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге. Боррель также отметил, что Евросоюз принял решение продлить мандат своей военной миссии в Украине еще на два года.