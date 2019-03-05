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Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафов за фейковые новости и оскорбление госсимволов

Предложено ввести штрафы за распространение недостоверных данных, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка. Ранее в Госдуму внесли проект по механизмам блокировки ресурсов, которые распространяют в Интернете ложную информацию.

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