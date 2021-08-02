Комитет ООН потребовал от Брюсселя отчет о незаконном применении силы полицией

Бунтует Европа. Около 6 сотен человек задержаны на акциях ковид-диссидентов в Берлине. Накануне тысячи местных жителей вышли на улицы столицы Германии, чтобы высказать свой протест локдауну. Участники акции требовали отмены всех ограничений, введенных властями на фоне пандемии. Для разгона протестующих правоохранители традиционно применили дубинки и не скупились на грубые приемы.

В Париже в ходе субботних манифестаций задержаны десятки несогласных. Тысячи французов продолжают оспаривать введение в обиход санитарных пропусков. Только при наличии этого документа там пускают в кафе, рестораны и в общественный транспорт. Люди называют подобные жесткие меры не иначе как коронавирусной дискриминацией.

А соседняя Бельгия попала в поле зрения Комитета ООН против пыток! Бельгийскую полицию осудили за применение несоразмерной и незаконной силы - в частности, во время протестов против ограничений COVID-19 в апреле и мае этого года. Тогда полиция применила слезоточивый газ, дубинки и водометы, а надзорные органы этого как будто не заметили. Комитет дал официальному Брюсселю год на ответ за свое поведение. Странно, почему в черный список комитета против пыток из ЕС пока попала только Бельгия?