Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

Тбилиси продолжает демонстрировать стремление к суверенитету. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента, которое она наложила на закон об иноагентах. Уже завтра депутаты проведут голосование по этому вопросу.

Парламентарии 14 мая приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию организаций, проводящих интересы иностранных сил и получающих доходы из-за границы. Однако лидер Грузии, которая не раз демонстрировала проамериканский курс, наложила на него вето. Впрочем, президентский запрет носит больше формальный характер, ведь для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.