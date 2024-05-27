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Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах
Тбилиси продолжает демонстрировать стремление к суверенитету. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента, которое она наложила на закон об иноагентах. Уже завтра депутаты проведут голосование по этому вопросу.
Парламентарии 14 мая приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию организаций, проводящих интересы иностранных сил и получающих доходы из-за границы. Однако лидер Грузии, которая не раз демонстрировала проамериканский курс, наложила на него вето. Впрочем, президентский запрет носит больше формальный характер, ведь для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
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