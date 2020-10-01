Коммуналка бьет украинцев по карману

Для самих же украинцев не менее остро, чем COVID, стоит другой вопрос: так подорожает коммуналка или нет? Структурные изменения в экономике страны последние 6 лет сопровождаются постоянными социальными потрясениями. Сюда можно внести буквально все: от резкого роста цен на продукты до безработицы и невыплаты зарплат. Шахтерам из Кривого Рога накануне пришлось свернуть протест и около офиса президента, и около Верховной рады. Никем не услышанные они вернулись домой, где, похоже, остались наедине со своими проблемами.





Месяц протеста: украинские шахтеры вернулись несолоно хлебавши

Вернулись из киевского правительственного квартала домой в Кривой Рог. Ни с чем. За месяц забастовки украинские горняки, пожалуй, поняли, как же далека власть от проблем простого шахтера. Впрочем, в изгоев они превратились не сегодня.

"Это ЧП на уровне страны. Ни один канал не показывает. Уже должны не Беларусь показывать, а Кривой Рог, что тут такое ЧП. И никто не хочет разговаривать с рабочими. Вакуум полный"

Кривой Рог - малая родина президента Украины. Бастующие горняки - маленький эпизод большой трагедии, в которой невыплата зарплат, отмененные социальные льготы - это триггер не только одной из самых тяжелых профессий.

"Они не вписались в рынок"

Тяжело тем, кто понял, что за несколько лет превратился в обузу для государства. А это миллионы украинцев, не вписывающихся в экономику рекомендаций Международного валютного фонда.

Вот и сейчас - перед началом отопительного сезона - появляются сообщения о росте тарифов на коммуналку в Украине с 1 октября. Но тут же и официальное опровержение. До конца года не ждать. От этого не легче. Меморандум Украины с МВФ ввел законодательное требование, по которому с 1 октября 2020-го можно несколько раз в год пересматривать тарифы на тепло. Дорожает газ - дорожает и отопление. Понятно, перед местными выборами украинцам не будут портить настроение. Но вот как только они состоятся… В последние годы - чем дальше независимость, тем сильнее социальное и экономическое неблагополучие. Маленькая зарисовка из Кривого Рога - отражение большой проблемы.

На фоне этого неумения или нежелания решать проблемы людей каким-то непостижимым образом выносит во власть людей от шоу-бизнеса. Например, вот комик Олег Филимонов как кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" - на фоне других актеров и боксер не выглядит белой вороной. Но украинцам не до смеха.

Уморительные инициативы - это, похоже, новый политический тренд в Украине. Депутат из партии "Слуга народа" Никита Потураев недавно предложил переименовать Россию в Московию. Хотя бы, чтобы украинцы так ее называли.