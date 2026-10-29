Кризис балтийской авиаотрасли. Компания airBaltic готовится к массовым увольнениям. В планах - сократить до 20 % штата, уволят как минимум сотню пилотов и две сотни бортпроводников. Об этом рассказал авиапрофсоюз.

Меры называют вынужденной оптимизацией на фоне тяжелой финансовой ситуации. Кроме того, по новому бизнес-плану, к концу года сократится и флот на 20 самолетов. Соответственно, перевозчик урежет и частоту полетов. Ситуацию связывают с сезонным спадом спроса, ростом цен на авиатопливо и финансовыми трудностями компании.