ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Компания Airbus сворачивает производство крупнейшего в мире пассажирского самолета A380

Причиной стало сокращение Арабскими Эмиратами количества заказов, а ведь они являются основным заказчиком именно этой модели лайнеров. К тому же настолько огромные воздушные судна достаточно непрактичны, самолеты меньшего размера составили им разгромную конкуренцию. Последние поставки A380 запланированы на 2021 год.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все