Компания Alibaba установила новый рекорд продаж в День шопинга

Китайская компания Alibaba установила новый рекорд продаж в День холостяков: более 75 миллиардов долларов. Праздник, который также называют Всемирным днем шопинга, отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. В этот раз, учитывая ситуацию с коронавирусом, акцию растянули на 11 дней: с 1 по 12 ноября. Как заявили в компании, это снизило нагрузки на логистику, а также дало покупателям больше времени для выбора товаров. При этом прошлогодний рекорд продаж - 38 миллиардов долларов - был побит уже в первые 30 минут 11 ноября.