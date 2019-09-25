Компания Apple перенесла производство компьютеров из Китая

Теперь корпорация снова начнет производить макбуки в Америке. Компоненты будут также разрабатывать и производить местные компании. В Apple заявили, что делают это ради роста национальной экономики. А вот для покупателей эта новость не самая хорошая. Стоимость нового устройства увеличится в 2,5 раза.



