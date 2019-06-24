Компания "Боинг" в очередной раз оказалась в центре громкого скандала

СМИ стало известно, что против крупнейшего производителя авиационной техники подали иск 400 пилотов. Они обвиняют корпорацию в «беспрецедентном сокрытии дефектов в конструкции» лайнера Boeing 737 MAX и требуют от нее многомиллионные компенсации. Напомним, после крушения самолетов этой модификации в Эфиопии и Индонезии многие авиакомпании приостановили эксплуатацию данной модели. Пилоты заявляют, что халатность компании заставила их столкнуться с убытками и психологическими проблемами. Слушание по делу состоится в суде Чикаго 21 октября.



