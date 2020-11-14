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Компания Google оштрафована на $25,6 млн
В Турции интернет-гиганту Google выставили штраф в 26 миллионов 600 тысяч долларов за злоупотребление своим исключительным положением на рынке поисковых систем. Такое решение вынесло турецкое антимонопольное ведомство. Там посчитали, что компания интенсивно размещала текстовые рекламные объявления, которые не приносили доходов. Так, по мнению турецких властей, система скрывала другие результаты поисковой выдачи, что нарушает закон страны "О защите конкуренции". Google уже выставляли штрафы. Самый крупный - свыше 4 миллиардов евро - был предъявлен в июле 2018 года Европейской комиссией за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей андроид-устройств и операторов мобильной связи.
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