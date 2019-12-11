ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Компания Google разместила рейтинг самых популярных тем среди белорусов в уходящем 2019

Компания Google разместила рейтинг самых популярных тем среди белорусов в уходящем 2019

Топ-10 самых популярных запросов возглавила Юлия Началова, которая скончалась в этом году. На втором месте - здоровье Анастасии Заворотнюк. В числе популярных запросов представлены сериалы "Игра престолов", "ИП Пирогова" и мини-сериал "Чернобыль" от телеканала HBO. "Перепись бел" - на 7-м месте по запросам. Десятую позицию почетно заняли Европейские игры.

В топе по персонам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все