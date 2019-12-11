Компания Google разместила рейтинг самых популярных тем среди белорусов в уходящем 2019

Топ-10 самых популярных запросов возглавила Юлия Началова, которая скончалась в этом году. На втором месте - здоровье Анастасии Заворотнюк. В числе популярных запросов представлены сериалы "Игра престолов", "ИП Пирогова" и мини-сериал "Чернобыль" от телеканала HBO. "Перепись бел" - на 7-м месте по запросам. Десятую позицию почетно заняли Европейские игры.



В топе по персонам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.



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