Компания Google выплатит около 400 млн долларов из-за отслеживания геолокаций пользователей

Google выплатит около 400 миллионов долларов для урегулирования иска о незаконном отслеживании местоположения пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Ранее 40 американских штатов подали в суд на компанию, обвинив ее в отслеживании местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей.

По словам генпрокурора Коннектикута Уильяма Тонга, урегулирование иска на 391,5 миллиона долларов является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Ведь данные о местоположении являются одной из наиболее конфиденциальных и ценных разновидностей персональных данных, которые собирает Google, и существует множество причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания.

Расследующие дело генпрокуроры заявили, что даже небольшая часть данных о местоположении может предоставить информацию о личности человека и его действиях. По их словам, компания использовала эти данные для предложения таргетированной рекламы.

Теперьв рамках соглашенияGoogle пообещал сделать свои действия, связанные с местонахождением, более прозрачными для пользователей.