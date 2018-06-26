Компания Harley-Davidson объявила о переносе производства мотоциклов из США в другие страны

На этот шаг компания вынуждена пойти из-за высоких пошлин на американские товары, установленных в ЕС. Компания планирует увеличить продажи мотоциклов за рубежом до 50 % от общего объема производства. Такое решение удивило президента США. По его словам, он "упорно боролся за предприятия, которые в итоге не будут платить пошлины при продажах в ЕС". Это цитата из "Твиттера" Трампа.