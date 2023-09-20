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Компания Илона Маска будет вживлять импланты в человеческий мозг
Наука на службе гуманизма. Компания Илона Маска объявила первый набор людей для испытаний имплантов… в мозге. Предполагается, что с помощью чипов можно будет управлять в том числе и протезами.
На специализированном сайте сказано: в испытаниях смогут участвовать люди с травмами шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом. Ранее Маск заявлял, что его компания создаст имплант, который сможет помочь при параличе и слепоте.
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