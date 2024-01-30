Компания Илона Маска вживила имплант в мозг человека - какие перспективы у новейшей технологии?

Компания Илона Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека. Об этом бизнесмен сообщил в соцсети Х. По словам Маска, доброволец чувствует себя хорошо, а полученные данные о работе чипа показывают многообещающие результаты. Предполагается, что на первом этапе такое устройство позволит парализованным людям силой мысли пользоваться компьютером и вводить текст. Также Neuralink разрабатывает протезы, которые смогут взаимодействовать с вживленным нанокомпьютером. В перспективе технология может помочь в излечении многих тяжелых болезней, связанных с нервной системой.