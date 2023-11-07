Компания Илона Маска xAI представила модель собственного искусственного интеллекта

Компания американского разработчика Илона Маска xAI представила собственную модель искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, представила Grok, собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), следует из пресс-релизаxAI.

"Grok - это искусственный интеллект, созданный по образцу "Автостопом по галактике" и способный ответить практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказать, какие вопросы следует задать"

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Отмечается, что Grok "создан для того, чтобы отвечать на вопросы с долей остроумия и имеет бунтарские наклонности".